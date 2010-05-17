手机的物联网时代 May 17, 2010 | 5 Comments

（本文编辑版发表于《软件与信息服务》2010年6月刊）

在过去半年多的时间里，物联网这个沉寂了将近10年的技术概念，正在全球范围内迅速成为热点。互联网的持续发展，让信息在人类用户间的流动变得几乎没有障碍。然而，在现实世界中的各种物品之间，信息却仍然无法自由流动。此时的人类，更像是机器的助手，帮助它们去理解这个世界，维持整个地球的正常运转。要把人类从机器的奴役中解放出来，就必须实现机器对外界的感知，以及机器之间的互联与协作。与10年前不同，在互联网基础设施和云计算技术已经发展成熟的今天，物联网正从一个技术概念，演变成为一种现实的可能性。

在云计算基础之上，物联网的实现在端方面有三个主要技术前提，分别是物体识别、环境感知与无线通信。事实上，目前大多数已经或即将商用的物联网技术产品，都涉及到这三方面。物体识别，是对其行为进行监测分析的第一步。简单的物体识别，包括在动物溯源、货品库存管理等活动中应用二维码与RFID标签，是最基本的物联网应用，也是最早商用化的技术。虽然物体识别技术本身，除了成本控制之外并没有太多难点，但却是未来整个物联网的基石，因为它为物联网提供了海量数据，担负着将物理世界映射进入数字世界的重任。在物联网的世界里，存在着这样一座金字塔，由下而上分别是数据、信息、知识、智慧四层。没有最基础的物体标识数据，智慧地球将无从谈起。

除了物体识别之外，环境感知是物联网数据的另一个重要来源。如今，五花八门的传感器，就好象智慧地球的神经末梢，为了各种各样的目的，将物理世界中的各种度量，如温度、湿度、压力、噪音、光强等数据，输入进各个自治系统。今天被传感器包围的地球，与人体最大的差别，在于前者还没有将各个分治的传感器网络联接成一个整体，实现数据共享下的整体协同效应。而这，也是我们经常听到呼吁制定物联网标准的主要原因。

当机器不仅能够感知周围环境，还能够彼此互通有无时，其摆脱对人类的依赖就指日可待。无线通信不仅可以帮助用户端设备互联，还可以将其连接到云端，将计算力更有效率地集中在一起。此时，物联网中用户端设备的计算性能要求大大降低，其更多地演变成一个感知终端，功能侧重在数据收集与用户交互。可以说，无线通信是使物联网技术真正成为大众消费品的第一推动力。

当我们审视过物联网时代的核心技术要求后，不难发现其实我们几乎每个人手里，都拿着一个天然的物联网终端。是的，手机无疑将成为物联网时代的基础计算平台之一。未来的物联网，将像过去层出不穷的IT技术一样，演化出面向消费级与企业级的两个应用大方向。而至少在消费级物联网应用领域，手机平台将成为各种势力的必争之地。

从2007年发布的iPhone开始，手机产品正在迅速发展成为一个使用最普及且功能强悍的传感器平台。事实上，一台最新款智能手机上装备的传感器已经能够探测十余种环境变量。手机可以轻松知道使用者的位置、速度、高度、环境亮度、周围噪音水平、朝向、运动状态、步频等等。更让人吃惊的是，手机不仅了解使用者的物理环境，还对其社交环境了如指掌。比如，通过情景模式设置，手机可以知道用户是在开会还是在户外；通过地址本，手机可以获得用户完整真实的社交网络；而通过监测短信与通话记录，手机甚至可以统计出用户正在与几个姑娘保持暧昧。当然，这并非意味着用户隐私的外泄。一款设计巧妙的应用，可以在不泄露任何个人信息的情况下，为手机用户提供极大的效用。

摄像头与内置的RFID读卡器，可以将手机与物联网中的物体标签完美整合在一起。在美国，RedLaser是一款颇具影响的手机应用，人们用它通过手机摄像头扫描商店中货品的条码，并进行实时比价。而苹果公司正计划在下一代iPhone中内置RFID读卡器，此举无疑是对沃尔玛等零售商在单品级别实现RFID标签化努力的积极反应。苹果与沃尔玛这两大行业巨头间的关系，也许就会因为一张小小的RFID标签而碰撞产生聚变。

除了环境感知与物体识别，无线通信更是手机的强项。在物联网时代，3G乃至4G技术真正的意义，并不在于带宽增加多少，而在于能够让手机低成本地保持在线。作为曾经的短板，手机的计算能力在云计算时代变得不再重要，只要数据能够随时流动到云端并获得结果。而WiFi、蓝牙等短距离无线通信技术的发展，则让P2P方式的手机间交互成为可能，并引发出一些全新的物联网应用形态。

移动互联网，并不能发挥手机的全部潜力，但物联网可以。10年之后，手机很可能将取代PC，成为IT历史上最后一个大一统平台。而在其之后，人们期待已久的泛在计算时代也许就会来临。在物联网时代，手机产业的所有相关各方，都面临着的黄金机会，尤其是在消费类物联网应用领域。让我们以AT&T为例，来看一下这家美国电信运营商正在进行的物联网产业准备。

AT&T的观点是，在物联网时代，由各传感器网络汇聚而来的数据将会爆炸性增长，而如果这些数据都在AT&T的网络中传输，那么他们就能够成功地扮演淘金潮中的卖水者角色。事实上，AT&T以及开始积极地为各种物联网应用提供数据传输支持，这些应用从带定位功能的狗项圈，到具有自动提醒服药时间的药瓶。而AT&T在美国市场最大的竞争对手Verizon，也在执行着类似的战略。

AT&T的战略有一个致命的隐患，那就是在物联网时代被产业链上下游的其他厂商边缘化。事实上，在互联网时代，AT&T的地位就早已比不上电话时代，其遍布北美的电话线路沦为廉价的渠道，互联网产业的巨额利润大都被Google这样的服务型公司攫取。而在物联网时代，AT&T的基站里传递的数据，能够为其带来的财富到底有多少，非常值得怀疑。更何况来自传感器的数据复杂程度，要远逊于目前的互联网与移动互联网应用。

而目前的手机厂商，在物联网时代所占据的位置要稍好于AT&T这样的电信运营商。毕竟，作为传感器平台的手机硬件，完全出于这些厂商之手。如果硬件厂商稍具前瞻意识，能够从物联网应用甚至服务层次来考虑硬件平台的配置，并结合自身产品与销售渠道搭配推广自身的物联网服务，那么其机会要比电信运营商大得多。当然，我们也不排除在物联网时代，会有苹果应用商店这样天才般的商业模式创新出现，让手机厂商一举获得产业链级别的竞争优势。

在消费级物联网应用领域，Google这样的互联网服务巨头面临着一个尴尬的局面。作为信息整合者，其在互联网时代的成功，主要依赖于大量可公开获得的网络信息数据。而在物联网领域，虽然目前有着Pachube这样的传感器数据整合先行者，但要实现全球级别的传感数据可检索，至少在未来15年之内还不太可能。当然，Google 已经做出了应对，其Android平台飞升的市场占有率展示出Google在手机操作系统领域的光明未来。然而，与手机厂商相比，Google的短板在于硬件产品线。

目前全球手机巨头中的若干家，包括三星、LG等，同样还在家电领域颇具实力。手机作为一款信息终端，最大问题是输入输出设备尺寸的物理局限，而大屏幕电视恰好能解决部分问题。而在一些出于成本考虑不适合安装屏幕的家电中，手机又恰好是一个不错的控制终端。事实上，数字/智能家庭恰好是消费级物联网应用的重要环节，而这些手机厂商又占据着产品线优势。不过，Google最近一直在进行着家电系统Android化的努力，也许这能够部分抵消其产品线劣势。

手机，将在未来的物联网时代扮演着重要的平台角色。而这点，目前似乎还被大部分物联网观察家们忽略。正如去年下半年新大陆、远望谷这些公司被“忽然物联网”一样，如果今后几年哪家手机厂商突然成为物联网行业的热点，人们也大可不必惊讶。用美国科幻作家William Gibson的话说，我们正生活在未来之中，只不过它分布的并不均匀。今天Geek们的玩具，可能是明天普罗大众的生活必需；而现在看似普通的手机，也许会成为改变未来地球运转方式的力量。

（图片来源：http://www.blogspot.com）

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