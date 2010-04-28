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Android的2012
February 3, 2012 | 51 Comments
不小心发现上次更新这博客已是近一年前的事了。大公司里打工就这点不好，看乱七八糟东西的时间少了，知道的又不能说，就没啥可写的了。转眼已是2012，还是得写点什么给大家。想来想去，说点实在的吧，关于Android。
因为工作关系，跟Google Android BU的人很熟，从Andy到下面的director、manager，重要的人基本都见过，也了解他们的想法。不过需要声明一下，下面对Android的分析全部是基于公开信息的判断，不涉及任何内部消息。大家姑且听之，有兴趣的也可以讨论。
过去这一个Q，发生了一些大事，这些事在不同侧面跟Google/Android都有关系。首先，Apple的Siri对Google搜索未来的威胁，已经非常明显。施密特向美国反垄断委员会的陈述，清楚表明了Google本身对事态严重性的认识。在未来占据信息设备大部分份额的移动设备上，搜索引擎的信息检索入口地位很快会被Siri代表的语音助手产品取代。目前，几乎所有Apple的竞争对手，都在试图构建自己的Siri。Google赖以生存的根本业务，以后开始被边缘化。在未来移动世界，Siri+WA+Yelp+…模式，有很大可能将用户体验提升到全新高度。通用搜索引擎的重要性，则会不断下降。
其次，Amazon Kindle Fire，在2011Q4取代Apple成为Android最大的敌人，因为这个强大对手来自Android阵营内部。Content+device模式，以及由此产生的对设备端补贴，使Kindle、Nook成为具有与Apple产品在价格曲线上划江而治的能力。而在$299-$499的中端市场，激烈的竞争只会给其他来自手机和PC阵营的参与者极低的利润率。Google预计3月份才会推出Android media store，而与Amazon相比其竞争力如何，要打一个大大的问号。毕竟长期以来，Google与内容提供方的关系并不怎样。如果最终Android的开源平台，孕育出的是一个由Amazon主导的封闭生态环境，这对Google初衷将是莫大的讽刺。
最后，Facebook本周的IPO将完成对Google后花园的包抄。还未正式上市，华尔街已经对Facebook的营收能力颇有微词，认为其尚不如同时期的Google。上市后，Facebook对广告市场份额的攫取力度将是空前的。Google Q4财报中CPC单价下滑，是否具有系统性、长期性的原因，是否为因对即将到来的激烈广告市场竞争？对此，Google管理层没有做出明确回答。而过去一年Google大规模的招聘与扩张，对其利润率的负面影响，则是非常明显的。按照计划，今年3月底Google对Moto并购案将获得世界主要国家政府的批准。Moto的2万员工这颗定时炸弹，外加Q4财报低于预期，是Google目前股价走低的主要原因。
事实说完了，大家可以考虑下，如果你是Larry Page，你会在战略层面采取什么措施，应对以上风险？或者，问的更直接一点，你会不会考虑让Android走向封闭，或者至少是MS+Nokia模式？
事实上，Google与其被Amazon利用，不如主动选择转向至少半封闭。如今开放策略下的所谓Android partners，在面对Apple、Amazon这些真正Android敌人时，已经越来越吃力。这样下去，维护Android的开放阵营对Google来说，还有何意义？更何况来自Siri和Facebook的双重威胁，已经让人们对Google在控制互联网流量和维持赢利能力两方面产生质疑。通过垂直整合加强Android对整个移动业务链条的控制，已是大势所趋。
Apple有Foxconn们，MS有Nokia，但Android在垂直整合方面，并没有一个强有力的伙伴。Moto除掉那个专利包，就只剩下全球4%的智能机份额和20万台tablet季出货量。抱着Moto的Google，只能让其移动业务战略更快滑向深渊。如果普通人都能看到这一点，相信Google管理层不会没有考虑。
最后，以去年12月的一则新闻，结束本客2012年第一篇评论 :)
Comments
51 Comments so far
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加强对Android设备规格的限制，完善App市场的管理，从而将潜在的消费型用户和正规的开发者过滤出来。Google 自身虽不主要是内容贩卖者，但它具有强大便利的“基础设施”服务诸如运算、存储、发布、位置、通讯等。将这些设施有效的提供给开发者/内容提供者，扶植他们更便利的开发和提供更“集成”的应用，创造增值。通过Google自身优势控制和培养生态链。
看到博客更新，很高兴！
si2pf3你的背影还是那么的纯情
别来无恙啊，俺常来看看，就算长点人气也不错:>！
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r3xn3t2012不会世界末日，博客也要经常更新哦
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好好学习，天天向上！
zp7vl72012不会世界末日，博客也要经常更新哦
现在是北京时间壬辰年(龙)二月十五 2012-3-7，本人到此一游，呵呵！
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写的真好，博主加油http://www.743d.com
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写的不错，收藏了。
确实如此。不过感觉Google最近在其他的渠道上没啥进展。
喜欢博主的文章，只是文章太少~加油
写的不错，多谢分享，学习了 谢谢楼主。 多更新， 会常光顾的,…壬辰年(龙)四月初六 2012-4-26
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关注你很久了,我的网站:
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很久没有来光顾，今天过来看看，文章写的很好，记得回访哦！
第一次来支持你。
不错支持一下啦
写的不错 学习了
请问能投稿吗？
写的不错 支持，学习
惊喜的发现博主更新了，冒个泡；而且连续放出两篇含金量很高的文字。期待有空多写写。ps：评论里垃圾太多了